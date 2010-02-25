СБУ сняла ограничение на въезд Затулину в Украину

Служба безопасности Украины подтверждает информацию о снятии ограничений на въезд в Украину гражданину России, директору Института стран СНГ Константину ЗАТУЛИНУ, который сегодня в составе российской делегации прибыл в Киев на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным спецслужбы, такие действия связаны с тем, что К.ЗАТУЛИН в последнее время не совершал противоправных действий, которые бы противоречили украинскому законодательству и принесли бы вред интересам Украины.