Медведев поставил Януковича в неловкое положение?

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН считает неполиткорректным распоряжение Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о проведении 9 мая военного парада в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.КУНИЦЫН заявил вчера на брифинге.

Вначале С.КУНИЦЫН подчеркнул, что «не вправе комментировать указы руководителя другого государства», но тут же добавил: «Как глава администрации города-героя, которого это касается, я был просто немножко в недоумении».

По словам председателя горадминистрации, в Севастополе «нет проблем» с проведением совместных парадов на День Победы в составе расчетов Военно-Морских Сил Украины и Черноморского флота России, такие парады проводятся в городе уже 12 лет.

«Я просто посчитал, что это не совсем политкорректно: Виктор ЯНУКОВИЧ только стал Президентом, и это (распоряжение Д.МЕДВЕДЕВА о параде в Севастополе - УНИАН) выглядит в определенной степени, как такое мягкое поручение», - сказал С.КУНИЦЫН.

«Ну не пишут же, никогда я не слышал, чтобы украинский Президент, или кто-то в другой стране писал там, где-то провести… Тем более, что в этом нет проблем», - отметил он.

По мнению С.КУНИЦЫНА, в этой ситуации В.ЯНУКОВИЧ попал в «неловкое положение».

«Виктор ЯНУКОВИЧ немножко, мне кажется, в неловкое положение какое-то попал, потому что сразу такой документ… Там же написано: «Провести парад в Севастополе (по согласованию с Украинской Стороной), с привлечением техники, того, сего, и пятое-десятое. Я не думаю, что россияне порадовались бы, если бы кто-то издал указ в отношении парада в Москве, и написать «по согласованию».

С.КУНИЦЫН считает, что «было бы политкорректно», если бы российский Президент написал: «Поручить правительству Российской Федерации согласовать с правительством Украины вопрос о проведении совместного военного парада».

При этом С.КУНИЦЫН напомнил, что «в Украине существует протокол и порядок проведения этих мероприятий. В частности, и в Севастополе».

С.КУНИЦЫН отметил, что за время его руководства горадминистрацией, в Севастополе никогда не возникало проблем с согласованием мероприятий, в том числе парадов.

По словам С.КУНИЦЫНА, он не видит «никаких проблем» в проведении в городе совместного парада, и считает, «что надо было бы поступить тоньше». «С учетом того, что приходит новый Президент ЯНУКОВИЧ, у которого толерантное отношение с Российской Федерацией. Как человек, как политик, считаю, что не повредило бы. Было бы дипломатично, вежливо и уважительно», - сказал председатель ГГА.

Он заверил, что «парад будет. Совместный, как и был. На высочайшем уровне».

Как сообщал УНИАН, 19 февраля Президент России Д.МЕДВЕДЕВ накануне распорядился провести 9 мая 2010 г. в 10 часов по московскому времени военные парады с привлечением оружия и военной техники в городах - Владикавказе, Воронеже, Ростове-на-Дону и в Севастополе (по согласованию с украинской стороной).