Национал-патриоты предупреждают Януковича, чтобы не делал ошибок

Объединение национально-патриотических сил Львовской области начало формирование национальной оппозиции.

Как сообщил УНИАН депутат Львовского областного совета, член фракции «Наша Украина» Олесь СТАРОВОЙТ, 18 февраля было принято заявление к Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором сказано о том, что в случае, если новоизбранный Президент Украины будет внедрять в жизнь антиукраинские и антиконституционные инициативы - введение второго государственного языка, продление срока пребывания российского Черноморского флота на территории Украины, отмену указа о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины, то «национально-патриотические силы дадут решительный и активный отпор, который будет значительно масштабнее и радикальнее, чем Майдан 2004 года».

О.СТАРОВОЙТ отметил, что во Львовской области уже «началось формирование национальной оппозиции, чтобы защищать достижения после Майдана, в том случае, если Виктор ЯНУКОВИЧ будет вести нелегитимную политику».

В заявлении отмечается, что «попытки повернуть колесо истории вспять обречены на поражение».

О.СТАРОВОЙТ также отметил, что заявление Объединения национально-патриотических сил Львовской области «является шагом на опережение, чтобы Виктор ЯНУКОВИЧ задумался и не допустил ошибки».

Под заявлением поставили подписи, в частности, Герой Украины, председатель Львовского областного отделения Конгресса украинской интеллигенции Борис ВОЗНИЦКИЙ, Герой Украины, председатель общественно-политического объединения «Галицкий выбор» Юрий ШУХЕВИЧ, председатель Львовского областного общества политических узников и репрессированных Петр ФРАНКО, председатель Львовского краевого Братства ветеранов ОУН-УПА Олесь ГУМЕНЮК, председатель Львовского областного Союза политзаключенных Украины Владимир ГОРОВЫЙ, председатель областного отделения Всеукраинского объединения ветеранов Ярослав ГИРНИК, председатель Лиги творческой интеллигенции Львовской области Иван САМОТОС, председатель Ассоциации издателей и книгораспространителей Львовской области Михаил ВАТУЛЯК, секретарь общества «Тернопильщина» Ярослав ЛЮБЕНКО, директор ОО «Институт национальной памяти» Владимир ПАРУБИЙ, председатель Львовской областной организации Всеукраинской лиги украинских женщин Надежда КОХАЛЕВИЧ, заместитель председателя Львовской краевой организации Ассоциации украинских работников Игорь ЛОЗИНСКИЙ, депутат Львовского облсовета О.СТАРОВОЙТ.