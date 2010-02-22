СБУ хочет разрешения ВР на отправку «Альфы» в Кению
Хорошковский посчитал, что так дешевле
Первый заместитель председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ надеется, что после инаугурации новоизбранного Президента Украины Верховная Рада утвердит закон, которым будет разрешено бойцам спецподразделения СБУ «Альфа» принимать участие в международной операции «Аталанта» по противодействию пиратству.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.
«Мы подготовили специальное подразделение, которое готово выполнить это задание. У нас остается главная законодательная преграда – это возможность использования наших бойцов за пределами территории Украины с оружием. Для этого необходим специальный закон Верховной Рады. И я надеюсь, что после инаугурации нового Президента Украины в ближайшее время мы сможем получить этот закон», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.
При этом он выразил надежду, что голосование за этот законодательный акт пройдет без каких-либо осложнений.
По его словам, в соответствии с подсчетами СБУ, для эффективной работы этого спецподразделения в течение года в Кении необходимо 40 млн. грн.
По мнению первого заместителя председателя СБУ, если принимать во внимание те суммы, которые Украина выплатила сомалийским пиратам в качестве выкупа за украинских моряков, так эта сумма является абсолютно незначительной.