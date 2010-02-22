СБУ хочет разрешения ВР на отправку «Альфы» в Кению

Первый заместитель председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ надеется, что после инаугурации новоизбранного Президента Украины Верховная Рада утвердит закон, которым будет разрешено бойцам спецподразделения СБУ «Альфа» принимать участие в международной операции «Аталанта» по противодействию пиратству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Мы подготовили специальное подразделение, которое готово выполнить это задание. У нас остается главная законодательная преграда – это возможность использования наших бойцов за пределами территории Украины с оружием. Для этого необходим специальный закон Верховной Рады. И я надеюсь, что после инаугурации нового Президента Украины в ближайшее время мы сможем получить этот закон», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

При этом он выразил надежду, что голосование за этот законодательный акт пройдет без каких-либо осложнений.

По его словам, в соответствии с подсчетами СБУ, для эффективной работы этого спецподразделения в течение года в Кении необходимо 40 млн. грн.

По мнению первого заместителя председателя СБУ, если принимать во внимание те суммы, которые Украина выплатила сомалийским пиратам в качестве выкупа за украинских моряков, так эта сумма является абсолютно незначительной.