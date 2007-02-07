Раиса Богатырева сделала пластическую операцию? (фото)

Вчера, как известно, начала работу третья сессия Верховной Рады пятого созыва. В числе новостей, которые активно обсуждались в кулуарах, был новый вид лидера фракции Партии Регионов Раисы Богатыревой. Раиса Васильевна после парламентских каникул помолодела лет на десять.

Раиса Богатырева на пресс-конференции в УНИАН. Киев, 7 декабря в 2006 г.

Раиса Богатырева выступает на открытии 3-й сессии Верховной Рады V созыва. Киев, 6 февраля

Раиса Богатырева и Иосиф Винский во время заседания в сессионном зале ВР. Киев, 22 июня 2006 г.

Раиса Богатырева на открытии 3-й сессии Верховной Рады V созыва. Киев, 6 февраля

Тяжело сказать, к каким средствам (косметическим или более радикальным) прибегла Раиса Богатырева, но результат, как говорят, - на лицо.

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