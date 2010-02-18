США будут развивать отношения с Украиной и при президенте Януковиче

США будут развивать отношения с Украиной и при президентстве Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал посол США в Украине Джон ТЕФФТ, отвечая на вопрос журналистов после церемонии открытия обновленной Американской библиотеки в Киево-Могилянской академии.

«США будут и в дальнейшем развивать отношения с Украиной, поскольку являются стратегическим и надежным партнером Украины», - сказал он.

Посол отметил, что, кроме сотрудничества на межправительственном уровне, также важным является общение народа с народом. «И как раз то, что происходит сегодня, а именно: открытие обновленной Американской библиотеки – это пример того, что простые люди могут пользоваться плодами этого партнерства, приходить и знакомиться с информационными ресурсами США», - сказал Дж.ТЕФФТ.

Отвечая на вопрос журналистов о суде о признании результатов президентских выборов в Украине, посол сказал: «Мы выразили свою точку зрения, но есть верховенство права, есть определенные процедуры, премьер-министр ТИМОШЕНКО имеет право обратиться в суд, и это, очевидно, происходит».