В России говорят, если БЮТ будет драться с ПР - на инаугурацию не ждите

В России еще не решили, поедет ли кто-то из высоких должностных лиц на инаугурацию Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщил депутат Государственной думы РФ Сергей МАРКОВ.

«Этот вопрос пока не определен. Это будет зависеть от ситуации, насколько она к тому времени устаканится», - сказал С.МАРКОВ.

«Если будет проходить инаугурация, а рядом построившиеся боевые порядки БЮТ будут физически атаковать трибуны, драться с Партией регионов, то вряд ли кто-то приедет», - подчеркнул он.

В тоже время С.МАРКОВ отметил, что время до инаугурации еще есть, и решение может быть принято позже.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада приняла постановление о проведении 25 февраля инаугурации новоизбранного Президента.

В тот же день кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО обжаловала в Высшем административном суде Украины решение Центральной избирательной комиссии, которым В.ЯНУКОВИЧ признан победителем президентских выборов.

17 февраля, ВАСУ приостановил действие решения ЦИК об установлении результатов выборов и избрании В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.

БЮТ уже зарегистрировал в ВР проект постановления об отмене решения относительно даты инаугурации.