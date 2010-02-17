Литвин предъявил нардепам ультиматум

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН просит народных депутатов убрать со своих рабочих мест всю символику, которая определяет их политическую принадлежность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время пленарного заседания парламента.

«Прошу, коллеги, после пленарного заседания убрать всю символику из сессионного зала, потому что Регламент запрещает, чтобы в сессионном зале находились предметы, плакаты, флажки, которые не относятся к деятельности Верховной Рады», - сказал председатель ВР.

По словам В.ЛИТВИНА, если это не сделают сами депутаты, то это сделают сотрудники аппарата ВР.

«Давайте Верховную Раду не превращать в партийные штабы», - сказал он.