Эксперты: ЦИК поторопилась с объявлением итогов выборов

Центральная избирательная комиссия поторопилась с объявлением итогов голосования на выборах Президента Украины, чтобы угодить лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Об этом эксперты сказали в интервью “Політичній думці”, отвечая на вопрос: “Почему Центральная избирательная комиссия спішно объявила результаты выборов? Надо ли осуществлять ревизию выборов, как на этом настаивает БЮТ, ссылаясь на факты злоупотреблений во время голосования, и какие последствия это будет иметь в случае, если зафиксированные фальсификации будут проигнорированы?”

По мнению политолога Тараса БЕРЕЗОВЦА, “итоги избирательной кампании могут оказаться такими, которые не отвечают официальным данным ЦИК, вынесенные на основании так называемых мокрых протоколов, полученных от окружных избирательных комиссий”. Он напомнил, что “закон выделил ЦИК десятидневный срок для объявления результатов выборов. Этот срок истекает 17 февраля”. “Известно, что в судах сейчас находятся сотни исков, поданные апелляции на пересчет голосов в отдельных областях, поэтому спешка, с которой ЦИК вынес свое решение, имеет только одно объяснение. Во-первых, это происходило тихо и в каком-то воровском режиме в воскресенье, когда большинство СМИ и политиков не работают. Подконтрольный ЦИК должен был сделать это максимально быстро и с одной целью, чтобы на этой волне Партия регионов скорее могла убедить, подмять под себя парламентское большинство и отправить ТИМОШЕНКО в отставку с одной стороны, а с другой стороны учитывая проблемы у «регионалов» с формированием новой коалиции, чтобы дожать народных депутатов, в частности членов фракции НУ-НС для вхождения в новое большинство”, - допустил эксперт. При этом он отметил, что “когда ЦИК принимает решение, а несогласных с процедурой принятия решения членов ЦИК подает, как лиц, имеющих отдельное мнение, выглядит странно”. Он добавил: “Не будем забывать, что все члены комиссии, которые проголосовали за принятие решения, четко дифференцируются по партийному признаку и поддерживают Партию регионов. И наиболее позорное явление с точки зрения демократии это то, что в условиях существующей судебной волокиты, решения ЦИК поддержали также члены комиссии, избранные по квоте Президента ЮЩЕНКО, включая председателя ЦИК господина ШАПОВАЛА”. Также политолог не видит шансов и возможностей отстоять результаты выборов в Высшем административном суде, “поскольку руководство суда находится под контролем Партии регионов”. Поэтому, убежденный он, “учитывая огромное количество участков, по которым необходимо оспаривать результаты выборов, а таких свыше 100, я допускаю, что будут обжалованы результаты только на отдельных участках, но не везде. И только по политическим мотивам, а не юридических”. Он отметил, что “для демократии это недопустимое явление”.

В свою очередь политолог Кость БОНДАРЕНКО допустил, что если полфракции Партии регионов пришла в ЦИК, “закрывают, блокируют изнутри двери, то понятно, что это не просто так”. “Тогда можно проголосовать за что угодно”, - уверен он. Относительно пересчета голосов, то эксперт не верит в результативность этого. “БЮТ стал заложником ситуации, когда в 2006 году ЛИТВИН и еще несколько политических сил требовали пересчета, а бютивцы вместе с нунсовцами были против. Поэтому ничего не выйдет и сейчас. Думаю, что после объявления результатов выборов ЦИК, «регионалы» спокойно пойдут на инаугурацию ЯНУКОВИЧА, и этим все завершится. Тем более, что в Высшем админсуде БЮТ не имеет влияния”, - выразил убеждение эксперт. При этом он уверен, что “для демократии это не станет сигналом, поскольку уже во втором туре выборов было понятно, что страна отойдет от демократических процессов, которые разворачивались ранее”.

Политолог Игорь ЖДАНОВ выразил убеждение, что “ЦИК должен был максимально обеспечить чистоту объявления решений и результатов выборов”, ведь “в этом заинтересована вся страна”. Он отметил, что надо было согласиться с отдельными мнениями членов комиссии, которые имели предостережения и замечания, необходимо было также рассмотреть жалобы, дождаться решения судов и уже потом принимать свое серьезное правовое и политическое решение. “Почему ЦИК так поторопился объявить результаты выборов, почему Партия регионов и сторонники ЯНУКОВИЧА побежали впереди фуры, трудно понять. Они же должны были быть заинтересованы в том, чтобы Президент выглядел как легитимно избранный глава государства, а так они заложили большие сомнения относительно легитимности его избрания”, – выразил мнение политолог и добавил, что решение ЦИК прибавило сомнений относительно легитимности избрания Президента. “Появляются также поводы, чтобы обратиться в суд и обжаловать решение ЦИК. Относительно зафиксированных нарушений, то понятно, что в демократической стране, в том числе и любой человек, считающий, что его право на волеизъявление было нарушено, может обратиться с этим в суд. И если ЦИК имеют соответствующие факты, то они должны были способствовать решению этих вопросов в суде”, - отметил эксперт. Он считает, что “равно как и в 2004 году судебный процесс должен состояться, причем в прямом эфире, чтобы и сторонники, и противники ЯНУКОВИЧА, а также сторонники и оппоненты Юлии ТИМОШЕНКО не имели оснований для обжалования решений”. “От того, будут ли эти фальсификации рассматриваться в судах и от решения самого суда зависит дальнейшее развитие демократии. Это будет иметь стратегические для демократии последствия, я бы сказал. Если же этого не произойдет, то это будет удар по демократии”, - убежден И.ЖДАНОВ.

В то же время политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что “спешки в ЦИК не было”. “То, что там так мобильно посчитали голоса” эксперт объясню двумя факторами. “Первое, не было откровенных скандалов и серьезных системных сбоев при передаче голосов. Во-вторых, быстрое решение ЦИК выгодно и второй стороне, которая будет оспаривать решение, поскольку закон очень суров, с точки зрения сроков рассмотрения судебных жалоб и подачи исков”, - считает он. Также, по его мнению, “сейчас целая неделя есть у Тимошенко, чтобы работать с судом”. “Как я считаю, взаимовыгодная ситуация. Победитель получил быстро результат, а побежденная имеет достаточно времени, чтобы доказать свою правоту. По большому счету, есть еще сугубо психологический момент - как можно скорее выйти из этого состояния избирательной войны. Поэтому такие темпы ЦИК понятны и ожидаемы”, - считает А.ЕРМОЛАЕВ.

В этом контексте политолог Виктор НЕБОЖЕНКО выразил мнение о том, что ЦИК решил спешно объявить результаты выборов в воскресенье не только означает лояльность к ЯНУКОВИЧУ. Он считает, что “это связано также с экономическими и политическими факторами”.

“ЦИК так быстро торопился, чтобы ТИМОШЕНКО не успела в админсуде обжаловать результаты, и чтобы ЯНУКОВИЧА как можно скорее привести к инаугурации”, - допустил эксперт и добавил, что это политический фактор. “Министры, депутаты, губернаторы, члены ЦИК и в том числе ее председатель, то есть все, кто зависел от ЮЩЕНКО, должны были работать и работали на результат ЯНУКОВИЧА. Даже больше, я не удивлюсь, когда первым после инаугурации, кому ЯНУКОВИЧ присвоит звание Героя Украины, будет ЮЩЕНКО за вклад в победу ЯНУКОВИЧА”, - считает В.НЕБОЖЕНКО. При этом он напомнил, что есть и экономический аспект. “Каждый день неопределенности очень дорого обходится донецким бизнесменам”. Он напомнил, что “в Киеве на протяжении двух недель находится около 5 тысяч донецких”. “И обратите внимание, что киевляне их не поддерживают, как на Майдане в 2004 году поддерживали помаранчевых сторонников. А знаете, как это тяжело воспроизводить энтузиазм. За это надо платить”, - отметил политолог и добавил, что “пребывание в Киеве нескольких тысяч «пламенных» сторонников ЯНУКОВИЧА обходится очень дорого донецким”. “Плюс каким-то образом следует добиваться нейтральности к ним генералов милиции, спецслужб, армии. Это тоже огромные средства. Поэтому они торопятся, чтобы с этим всем завершить, привести ЯНУКОВИЧА к быстрой инаугурации и избавиться от лишних расходов”, - отметил эксперт. Он заметил, что несмотря ни на что, БЮТ должен довести дело до конца с фальсификациями. “Даже если суды не хотят этим заниматься или принимают решение в интересах ЯНУКОВИЧА, то это не означает, что суды исчезнут. Это только больше снизит статус судов и позволит ТИМОШЕНКО при наименьшем изменении политической ситуации снова затронуть вопрос о фальсификациях”, - считает В.НЕБОЖЕНКО. При этом он не исключает, что у ТИМОШЕНКО выиграть эти суды шансов немного. “Ее противники говорят, что она цепляется за власть. Помните, как на протяжении года большие политические структуры, СМИ, не признавали результат ЮЩЕНКО. Но ЮЩЕНКО довел дело до конца. А теперь, когда ТИМОШЕНКО хочет довести то же, что было в 2004 году, уже оказывается что ТИМОШЕНКО цепляется за власть. Это аргументы для убогих”, - считает политолог. Он также думает, что “даже если суды примут несправедливое решение, это все равно будет иметь политические огромные следствия”. “Во-первых, 12 миллионов ее избирателей увидят, как она защищает их голоса. А защита голоса - это не менее важно, чем сам голос. Люди будут уверены, что есть политики, которые способны защищать их результаты”, - убежден В.НЕБОЖЕНКО.