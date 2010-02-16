В ЦИК гордятся своим «нейрохирургическим опытом»

Член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ убежден в том, что нет никаких юридических перспектив обращаться в Высший административный суд на обжалование действий ЦИК относительно подсчета голосов во втором туре президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом член ЦИК заявил сегодня на брифинге в Киеве.

По словам М.ОХЕНДОВСКОГО, все без исключения решения судов на жалобы были учтены ЦИК, «а, следовательно, весь протокол результатов выборов является окончательным, достоверным и не может быть поставленный под сомнение ни одним судом».

«Все действия ЦИК совершены не просто с хирургической, а с нейрохирургической точностью», - сказал он.

В то же время он отметил, что это право лица, в данном случае Юлии ТИМОШЕНКО или любого другого субъекта с ее стороны, обратиться в суд.

«В случае, если иск на действии ЦИК будет, мы абсолютно готовы защищать каждый голос избирателей, поданный за новоизбранного Президента Украины», - заверил М.ОХЕДОВСКИЙ.

Продолжая тему, он заметил, что избирательный процесс по выборам Президента Украины завершился в 16.00 14 февраля 2010 года официальным обнародованием ЦИК результатов голосования. И таким образом, как он отметил, в соответствии с действующим законодательством, с 15 февраля свой соответствующий статус теряют кандидаты в президенты, их доверенные и уполномоченные лица, официальные наблюдатели.

По словам М.ОХЕНДОВСКОГО, что касается Виктора ЮЩЕНКО, то он исполняет полномочия Президента Украины согласно Конституции до инаугурации новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

При этом член ЦИК заметил, что очередные выборы Президента Украины могут быть назначены в соответствии с полномочиями Верховной Радой ориентировочно на 22 февраля 2015 года.