Верховная Рада назначила инаугурацию Януковича

Верховная Рада приняла постановление “О внесении изменений в Календарный план проведения шестой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва в связи с проведением торжественного заседания, посвященного принятию присяги новоизбранным Президентом Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие постановления, внесенного председателем парламента Владимиром ЛИТВИНЫМ, проголосовали 238 депутатов из 422, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановление поддержали в полном составе фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина, а также 15 депутатов от блока “Наша Украина – Народная самооборона”, один из фракции БЮТ, а также три внефракционных депутата.

Документом предусмотрено внести изменения в Календарный план проведения шестой сессии Верховной Рады шестого созыва, утвержденного постановлением ВР от 19 января 2010 года, предусмотрев 25 февраля проведение с 10.00 утреннего пленарного заседания.

В этот день планируется провести торжественное заседание парламента, посвященное принятию присяги новоизбранным Президентом Украины.