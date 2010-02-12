Официального объявления о победе Януковича Герман ожидает на выходных

В Партии регионов рассчитывают, что уже в эти выходные Центральная избирательная комиссия объявит официальные результаты выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге для прессы народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН напомнила, что ЦИК уже получил все протоколы с «мокрыми» печатями.

«Мы ожидаем, что ЦИК на выходные объявит официальные результаты выборов, объявит, что ЯНУКОВИЧ победил на выборах», - сказала она.

При этом А.ГЕРМАН напомнила, что лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА поздравили с победой многие лидеры других стран, в том числе Президент США Барак ОБАМА, лидеры Европейского Союза.