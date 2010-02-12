Новодворская о Януковиче: как люди могли проголосовать за это "барахло"?

Журналистка, известный российский политический деятель Валерия Новодворская в интервью радиостанции « Эхо Москвы » прокомментировала итог президентских выборов в Украине.

«Мне вообще стыдно смотреть в сторону Днепра. Я что-то не понимаю. Ежели украинская общественность хотела восстановления исторической правды, хотела иметь президента прямого, непреклонного, хотела, чтобы антисоветизм наконец победил в некогда советской стране, и под знаменем антисоветизма они бы поплыли к европейским берегам, то здесь надо было выбирать Ющенко. Старый конь борозды не испортит», отметила журналистка.

«Кто мог голосовать за Януковича и как могло случиться, чтобы люди в здравом уме и в твёрдой памяти проголосовали за это советское барахло из камеры хранения, уценённое. И неужели лавры Белоруссии кому-то кажутся завидными, что этого президента надо сразу в нафталин, а показывать никому не стоит, потому что неудобно. И как жить, если фамилия твоего президента литературовед Янукович, который читает Чехова, знаменитого украинского поэта, а Ахматову называет Анной Ахметовой. Я не говорю уже обо всём остальном. Мне что-то непонятно, что произошло с людьми», - недоумевает Новодворская.