Тигипко готов пойти в премьеры, если Янукович позовет

Сергей Тигипко согласится занять пост премьер-министра, если такое предложение поступит от победителя нынешней президентской гонки в Украине Виктора Януковича

Об этом политик сказал в интервью газете «Сегодня».

«Да. Никаких особых условий с моей стороны не будет — только дать возможность проводить реформы. Будет такое предложение или нет — посмотрим. Тут все зависит от Виктора Януковича. Сегодня премьер должен очень тесно работать с президентом и обязательно иметь полномочия для проведения изменений в стране. Очень многое будет зависеть от единства команды — нужны реформы, надо правильно выстроить бюджет, найти противоядие коррупции».

Политик также считает, что регионалам удастся создать новый формат коалиции в ВР

«Думаю, регионалы сумеют создать коалицию — желающих туда войти будет достаточно много. Но это не решит проблем — этот парламент не нацелен на реформы. И работа будет идти ни шатко ни валко. Поэтому я сторонник перевыборов», - сказал Тигипко.