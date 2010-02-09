Мэр Донецка: план по голосам за Януковича мы перевыполнили

Городской избирательный штаб кандидата в Президенты Виктора ЯНУКОВИЧА в Донецке перевыполнил на 4,24% план по обеспечению голосов избирателей, отданных за лидера Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, который и возглавлял избирательный штаб В. ЯНУКОВИЧА в Донецке.

«Мы выполнили задачу. Мы планировали получить за нашего лидера 500 тыс. голосов, а получили 521 тыс. 208 голосов», – сказал мэр.

«Практически на всех участках и во всех районах, во всех округах был примерно равный результат, который мы планировали», – добавил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он констатировал, что всего в избирательные списки города было внесено 734 тыс. 313 человек, явка избирателей составила 79,52 %, или же 583 тыс. 896 человек, что на 64 тыс. 184 человека больше, чем в первом туре выборов Президента Украины в Донецке.

При этом в голосовании на дому приняли участие 3,6% или 26 тыс. 468 человек.

По словам А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, по итогам голосования в Донецке за В.ЯНУКОВИЧА проголосовало 89,33% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 41 тыс. 804 человека или 7,16 %, не поддержали ни одного из кандидатов – 15 тыс. 234 человека, и 5 тыс. 245 бюллетеней были испорчены.

Мэр также заявил, что «городской штаб не отмечал победу» В.ЯНУКОВИЧА. «Думаю, что мы не будем отмечать, мы подведем итоги, поблагодарим всех, кто обеспечивал нормальное волеизъявление жителей на территории города Донецка и отметим лучших за результат», – сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.