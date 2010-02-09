Обработано 99,99% протоколов
20:00, 09 февраля 2010Политика
4719 0
Янукович - 12480348, Тимошенко - 11593202
За кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,47%.
Как передает корреспондент УНИАН, таковы данные обработанных 99,99% электронных протоколов, обнародованные Центральной избирательной комиссией.
В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 480 тыс. 348 избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 593 тыс. 202 избирателя.
Таким образом, разница между двумя кандидатами составляет 3,48%. Не поддержали ни одного из кандидатов 4,36% избирателей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter