ЕС отметил "значительные достижения Украины в демократическом развитии"

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней и безопасностной политики, вице-президент Еврокомиссии Кэтрин ЭШТОН заявляет, что президентские выборы свидетельствуют о значительных достижениях Украины в демократическом развитии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в ее заявлении относительно выборов в Украине, текст которого передан УНИАН.

“Общая спокойная атмосфера, в которой были проведены выборы, открыта кампания в медиа, а также тот факт, что избиратели имели значительный выбор, представляют важные достижения Украины в демократическом развитии”, - отмечает К.ЭШТОН.

Шеф европейской дипломатии поздравила украинцев с высокой явкой на выборах, а также продемонстрированной преданностью демократическому процессу.

“Европейский Союз остается преданным углублению отношений с Украиной и поддержке в имплементации реформ, стоящих в повестке дня. ЕС надеется на сотрудничество с новым Президентом для достижения этой цели”, - отметила К.ЭШТОН.