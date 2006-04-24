ВАСУ не спешит выполнять просьбу Кармазина

Сегодня с 11 часов Высший административный суд Украины, который рассматривает иски к Центральной избирательной комиссии от Блока Натальи Витренко «Народная оппозиция», Блока Юрия Кармазина, Народного блока Литвина и партии «Вече», проводит последнюю судебную стадию перед вынесением решения – дебаты.

Как передает корреспондент УНИАН, 22 апреля во время очередного (восьмого) судебного рассмотрения дела начиная с утра суд исследовал письменные доказательства, собранные по делу. В частности, 6 томов доказательств, поступивших от партий-истцов. Больше всего времени (свыше 8 часов) потребовалось для исследования протоколов и протоколов с отметкой “уточненные” всех 225 территориальных избирательных комиссий. Наибольшее количество ошибок и неточностей касались расхождений в цифрах – результатах подсчета голосов, также были обнаружены отсутствие подписей в протоколах со стороны отдельных членов теризбиркомов, неверные дата и время составления протоколов. Кроме того, у истцов возникало много вопросов относительно подлинности подписей в этих протоколах, потому в конце судебного заседания после завершения процессуальной стадии изучения собранных по делу доказательств один из истцов лидер блока Юрий КАРМАЗИН обратился к суду с просьбой, чтобы для установления подлинности подписей были привлечены эксперты-почерковеды. Однако, поскольку председательствующий в судебном процессе уже объявил об окончании в этот день рассмотрения дела, просьба Ю.КАРМАЗИНА пока осталась без ответа.

Справка УНИАН. Иски к ЦИК со стороны партий и блоков, которые на выборах 26 марта не преодолели трехпроцентный барьер, Высший административный суд начал рассматривать 15 апреля.

Суд объединил в один процесс по два иска от Блока „Народна оппозиция“, Блока Юрия Кармазина и партии „Вече“, а также по одному иску от Народного блока Литвина и кандидата в депутаты от Блока Н.Витренко. Таким образом общее количество исков возросло до восьми.