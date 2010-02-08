Томенко: БЮТ готов быть в оппозиции

Вице-спикер парламента, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО заверяет, что БЮТ готов действовать в оппозиции, но необходимо дождаться официальных результатов выборов Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга.

«Мы готовы действовать в оппозиции и иным способом готовы действовать, нужно только дождаться решения ЦИК», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что уже вполне очевидно, что в последнее время сложилось плодотворное сотрудничество между командой Виктора ЯНУКОВИЧА и командой Виктора ЮЩЕНКО.

«У нас создается четкий тандем – ЮЩЕНКО-ЯНУКОВИЧ», - сказал вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 96,70% электронных протоколов, за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,39% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 46%.

Официальные результаты выборов ЦИК обещает обнародовать до 17 февраля.