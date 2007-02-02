Губернатор Херсонщины откликнулся на ультиматум Януковича

Губернатор Херсонской области Борис СИЛЕНКОВ готов идти на компромисс с руководством областного совета.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь председателя Херсонской ОГА Светозар ДОРОФЕЕВ.

«Я готов на любые компромиссы, если это связано с развитием Херсонской области и улучшением жизни людей, а также не противоречит моим моральным принципам. Это должен быть прозрачный диалог и движение на встречных курсах, а не диктат - что должно быть сделано для удовлетворения чьих-то потребностей или амбиций», - процитировал Б.СИЛЕНКОВА С.ДОРОФЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 февраля, во время поездки в Херсонскую область премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ отметил, что эта область занимает одно из последних мест в Украине по уровню развития, а проблемы региона накапливались годами. По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня в Херсонской области нет единства между ветвями власти.

На совещании с административно-хозяйственным активом области премьер-министр заявил, что Кабинет министров будет инициировать отставку председателя Херсонской облгосадминистрации Б.СИЛЕНКОВА в случае ненахождения общего языка с председателем облсовета Владимиром ДЕМЁХИНЫМ, а также мэром Херсона Владимиром САЛЬДО. При этом он отметил, что предлагает местной власти достичь компромисса на протяжении недели.