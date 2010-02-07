Ахметов сравнил данные экзит-полов с игрой между «Реалом» и «Барселоной»

Народный депутат от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ сравнил данные экзит-полов со счетами футбольных матчей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам сегодня во всеукраинском пресс-центре кандидата в президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Когда играют «Реал» и «Барселона» – счет не всегда 3:0. Но и 1:0 достаточно для победы», - сказал Р.АХМЕТОВ.

Как сообщал УНИАН, в 20.00 были обнародованы результаты экзит-полов, согласно которыми Виктор ЯНУКОВИЧ опережает Ю.ТИМОШЕНКО с отрывом 3-6%.