Сегодня Тимошенко обсудит с Ющенко катастрофу и отдаст крестик

Сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО планирует встретиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на брифинге в Киеве.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что она была инициатором этой встречи, во время которой планируется обсудить «катастрофу, которая разворачивается в Украине” и связана с поставками энергоносителей, увеличением цен на жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, по словам лидера БЮТ, планируется обсудить последствия для национальной безопасности Украины от передачи части активов газотранспортной системы в обмен на возможность добывать газ на территории РФ.

Лидер БЮТ также сообщила, что планирует передать Президенту крестик , который она привезла из Иерусалима.