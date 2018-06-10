За чем Тимошенко ехала в Иерусалим?
Патриарх Православной церкви Иерусалима Теофилос Третий, вручая Тимошенко свой знак внимания, заметил что-то вроде: «Я знаю, что ваш муж – Президент, передайте это ему от меня»...
В последнее время украинские политики охотно демонстрируют свою набожность. Осеняют себя крестом, ставят свечи, терпеливо выстаивают службу Божью. Особенно охотно делают это, конечно, перед телекамерами и фотообъективами. Одни при этом посещают святыни поближе. Так сказать, без отрыва от основного места политической деятельности. Другие – выбираются и в отдаленные миры.
|Тимошенко ставит свечку под пристальным вниманием прессы
Она прошла путь, которым Иисус шел к Голгофе, посетила Храм Гроба Господня. Молилась, ставила свечи, внимательно слушала рассказы спутников – высокопоставленных священнослужителей и иерархов церкви Иерусалима.
Это выглядело трогательно, волнующе, и чуть стеснительно. Ведь таинство же молитвы, таинство богомолья – это все-таки таинство, глубоко личное дело. Здесь же опять – камеры, вспышки, суета журналистов, клерков и тех же священнослужителей. Видно, у них, политиков, иначе быть не может. Так сказать, плата за публичность, за власть над другими.
|По святымместам Тимошенко сопровождали священнослужители, пресса и солдаты
Она остановилась в том месте, где Христос, не выдержав усталости, остановился и оперся о стену. Тимошенко приложила руку к следу Христовой руки на стене, там, где до нее это делали миллионы паломников. Низко нагнувшись, зашла в тюрьму, куда бросили Христа. Молитва. Свеча.
И, наконец, Храм Господен. Да, именно то место, где Христа положили в гроб и где он воскрес. Теперь храм, построенный на этом месте, делят между собой шесть христианских конфессий. Соответственно, к ротонде с Гробом Господним, то есть, к месту, где был похоронен Христос, пропускает людей представитель «дежурной» конфессии. Они сменяются по строгому графику, при этом каждый следующий наполняет помещение ладаном, чтобы стереть следы предыдущего. Такие вот особенности содержания христианских святынь.
Тимошенко долго не выходила из ротонды. Люди в живой очереди терпеливо ожидали, к счастью, очевидно, все-таки сюда по большей части приходят с верой и толерантностью к другим.
Наконец, вечером Тимошенко встретилась с Патриархом Православной церкви Иерусалима Теофилосом Третьим. После этой встречи один из журналистов спросил, шла ли речь о межконфессиональных проблемах в Украине. Лидер украинской оппозиции несколько удивилась вопросу, заявив, что не ради этого ехала в Иерусалим. Ехала, по ее словам, чтобы получить благословение Патриарха, чтобы укрепить свою веру в ту пору, когда вера у многих людей в Украине слабеет. Благословение, по ее словам, она получила, и считает это важной вехой в своей жизни.
|Тимошенко получила благословение Патриарха
|В завершение встречиможно и рюмочку церковного вина выпить
Перед этим, как рассказал один из собравшихся на встрече Тимошенко с патриархом, владыка, вручая Тимошенко свой знак внимания, заметил что-то вроде: « я знаю, что ваш муж – Президент, передайте это ему от меня». Переводчик, слегка оторопев, и на мгновение замешкавшись, не перевел этот пассаж Тимошенко.
В этом была определенная неловкость, но есть и своя ирония судьбы. Патриархи не должны в подробностях много знать о политиках, которые приезжают к ним за благословением Божьим. Главное с их стороны – благословить. А уже от политиков зависит, добивались они этого ради людей, или ради сюжета на телеканалах.
Александр Калиниченко