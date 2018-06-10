За чем Тимошенко ехала в Иерусалим?

В последнее время украинские политики охотно демонстрируют свою набожность. Осеняют себя крестом, ставят свечи, терпеливо выстаивают службу Божью. Особенно охотно делают это, конечно, перед телекамерами и фотообъективами. Одни при этом посещают святыни поближе. Так сказать, без отрыва от основного места политической деятельности. Другие – выбираются и в отдаленные миры.

Тимошенко ставит свечку под пристальным вниманием прессы

Юлия Тимошенко встретила старый Новый год на Святой земле христианской. В субботу вечером она прилетела в Тель-Авив, перебралась в Иерусалим. А в воскресенье посетила христианские святыни.

Она прошла путь, которым Иисус шел к Голгофе, посетила Храм Гроба Господня. Молилась, ставила свечи, внимательно слушала рассказы спутников – высокопоставленных священнослужителей и иерархов церкви Иерусалима.

Это выглядело трогательно, волнующе, и чуть стеснительно. Ведь таинство же молитвы, таинство богомолья – это все-таки таинство, глубоко личное дело. Здесь же опять – камеры, вспышки, суета журналистов, клерков и тех же священнослужителей. Видно, у них, политиков, иначе быть не может. Так сказать, плата за публичность, за власть над другими.

По святымместам Тимошенко сопровождали священнослужители, пресса и солдаты

Тимошенко шла дорогой, которой преодолевал свой последний в земной жизни путь Иисус, в сопровождении трех военнослужащих израильской армии с автоматами наготове ( такие уже реалии послевоенной здешней жизни), своих помощников, телеоператоров и фоторепортеров. Сегодня этот путь – это узенькие улочки, магазины и магазинчики, скамьи и прилавки и еще раз прилавки. Это тоже реалии современной жизни – кому-то нужно было выстрадать свою веру, чтобы потом поколение мелких лавочников, рестораторов и сувенирщиков жили с этого. Потом, вечером, остановившись перед журналистами Юлия Тимошенко скажет, что едва ли не больше всего ее поразило напоминание об отношении тогдашней толпы к Христу: даже для преступника Вараввы кое-кто нашел оправдание, Христа же не защитил никто.

Она остановилась в том месте, где Христос, не выдержав усталости, остановился и оперся о стену. Тимошенко приложила руку к следу Христовой руки на стене, там, где до нее это делали миллионы паломников. Низко нагнувшись, зашла в тюрьму, куда бросили Христа. Молитва. Свеча.

И, наконец, Храм Господен. Да, именно то место, где Христа положили в гроб и где он воскрес. Теперь храм, построенный на этом месте, делят между собой шесть христианских конфессий. Соответственно, к ротонде с Гробом Господним, то есть, к месту, где был похоронен Христос, пропускает людей представитель «дежурной» конфессии. Они сменяются по строгому графику, при этом каждый следующий наполняет помещение ладаном, чтобы стереть следы предыдущего. Такие вот особенности содержания христианских святынь.

Тимошенко долго не выходила из ротонды. Люди в живой очереди терпеливо ожидали, к счастью, очевидно, все-таки сюда по большей части приходят с верой и толерантностью к другим.

Наконец, вечером Тимошенко встретилась с Патриархом Православной церкви Иерусалима Теофилосом Третьим. После этой встречи один из журналистов спросил, шла ли речь о межконфессиональных проблемах в Украине. Лидер украинской оппозиции несколько удивилась вопросу, заявив, что не ради этого ехала в Иерусалим. Ехала, по ее словам, чтобы получить благословение Патриарха, чтобы укрепить свою веру в ту пору, когда вера у многих людей в Украине слабеет. Благословение, по ее словам, она получила, и считает это важной вехой в своей жизни.

Тимошенко получила благословение Патриарха

В завершение встречиможно и рюмочку церковного вина выпить

К журналистам после встречи Тимошенко вышла с новым крестиком на шее. Крестик хорошо было видно между бортами ее модного пальто, а в руках она держала коробочку. «Это крестик, который Патриарх передал моему мужу», объяснила Тимошенко. «Для нас это очень важно, мы будем помнить, чей это подарок, и я всегда буду держать крестик при себе, чтобы быть более уверенной и более сильной».

Перед этим, как рассказал один из собравшихся на встрече Тимошенко с патриархом, владыка, вручая Тимошенко свой знак внимания, заметил что-то вроде: « я знаю, что ваш муж – Президент, передайте это ему от меня». Переводчик, слегка оторопев, и на мгновение замешкавшись, не перевел этот пассаж Тимошенко.

В этом была определенная неловкость, но есть и своя ирония судьбы. Патриархи не должны в подробностях много знать о политиках, которые приезжают к ним за благословением Божьим. Главное с их стороны – благословить. А уже от политиков зависит, добивались они этого ради людей, или ради сюжета на телеканалах.

Александр Калиниченко