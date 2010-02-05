В ПР говорят, что БЮТ массово меняет «своих» членов избиркомов на Донбассе

В настоящее время в Донецкой области происходит массовая замена членов участковых избирательных комиссий со стороны кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, по данным Донецкой организации партии, заменено уже 2905 человек.

«Из них более 600 - в Донецке, 438 – в Макеевке, 369 – в 46-м округе (Артемовск). Все они, преимущественно, жители западных областей: Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой», - заявляют в Партии регионов.

При этом уточняется социальный статус и профессиональная принадлежность данных лиц, среди которых, по данным Партии регионов, «временно не работающие или безработные, студенты, пенсионеры, охранники различных предприятий».

«Практически у всех отсутствует какая-либо профессиональная квалификация и опыт в области избирательного права», - утверждают в ПР.

Как подчеркивается в заявлении, «данные лица не разбираются в тонкостях избирательного процесса и не способны качественно выполнять свои функции».

«Но именно такие «субъекты» и нужны ТИМОШЕНКО, чтобы заблокировать ход выборов в Донецкой области. В «нужный» момент все они по указке своего штаба могут покинуть комиссии, чтобы дестабилизировать избирательный процесс», - уверены в Партии регионов.