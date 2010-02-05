Луценко: для Пукача жизнь в нормальном значении этого слова окончилась

И.о. министра внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает, что дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе имеет шансы быть завершенным.

Об этом он заявил в интервью изданию “Зеркало недели”.

“Я считаю, что да. В конечном итоге, ПУКАЧ (обвиняемый по делу) в их руках. Кроме того, в главном следственном управлении работают ультрапрофессионалы и порядочные люди”, - сказал он. В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что, конечно, известны случаи, когда дела закрываются по указанию “сверху”. “Перспективы есть, но есть и опасение, что после выборов это дело станет разменной монетой в политических играх”, - сказал он.

Ю.ЛУЦЕНКО также отбросил мысль, что обвиняемый по делу Алексей ПУКАЧ не доживет до суда. “Думаю, доживет. У меня создалось впечатление, что ПУКАЧ готов сотрудничать со следствием в полном объеме”, - сказал он. В то же время, и.о. министра выразил опасение, что А.ПУКАЧ способен дать какие-либо нужные политикам свидетельства и говорить не то, что было в действительности, а то, что от него ожидают. “Его свидетельские показания могут оказаться рапортом власти-победительницы. Для ПУКАЧА жизнь в нормальном значении этого слова уже окончилась. И он борется за то, чтобы остаток его существования был хотя бы минимально комфортным”, - добавил он. В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что это только его личное предположение - не должностного лица, а частного лица.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – Алексей ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан. После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.

28 июля 2009 года в Белоцерковском районе неподалеку от села Сухолесы следственно-оперативной группой были найдены «фрагменты черепа, которые могут принадлежать Георгию Гонгадзе». В то же время в Генпрокуратуре отметили, что останки черепа повреждены. Также в Генпрокуратуре со ссылкой на предварительное заключение экспертов сообщили, что «на сегодняшний день найден фрагмент, по которому можно идентифицировать череп».