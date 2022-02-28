Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас уже 32 страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и самолетов.
Об этом информирует Telegram- канал МИД.
По словам Кулебы, антипутинская коалиция государств ввела против России три пакета болезненных санкций. Финализируется перечень российских банков к отключению от SWIFT, заморожено половину финансовых резервов Центрального банка РФ, наложено ограничение на "Сбербанк" РФ, введен запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию технологий нефтепереработки, приостановлено действие экспортных лицензий двойного использования, в отдельных странах прекращена выдача виз для российских граждан.
"Российский рубль уже обвалился до исторического минимума", - отметил Кулеба.
Министр добавил, что сейчас украинская дипломатия ведет активное дипломатическое наступление на направлении введения полного эмбарго на российскую нефть и газ.
"Впервые в современной истории санкции наложены против действующего главы государства Владимира Путина", - подчеркнул Кулеба.
Кроме того, в Европе массово закрывают российские каналы распространения дезинформации RT i Sputnik.