Министр подчеркнул, что за нападение на Украину впервые в современной истории наложены санкции "против действующего главы государства Владимира Путина".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас уже 32 страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и самолетов.

Об этом информирует Telegram- канал МИД.

По словам Кулебы, антипутинская коалиция государств ввела против России три пакета болезненных санкций. Финализируется перечень российских банков к отключению от SWIFT, заморожено половину финансовых резервов Центрального банка РФ, наложено ограничение на "Сбербанк" РФ, введен запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию технологий нефтепереработки, приостановлено действие экспортных лицензий двойного использования, в отдельных странах прекращена выдача виз для российских граждан.

"Российский рубль уже обвалился до исторического минимума", - отметил Кулеба.

Министр добавил, что сейчас украинская дипломатия ведет активное дипломатическое наступление на направлении введения полного эмбарго на российскую нефть и газ.

"Впервые в современной истории санкции наложены против действующего главы государства Владимира Путина", - подчеркнул Кулеба.

Кроме того, в Европе массово закрывают российские каналы распространения дезинформации RT i Sputnik.