В Украине задержали пятерых российских шпионов

В Одесской области 27 января СБУ задержала пятерых офицеров ФСБ России, которые пытались получить сведения в военной и оборонной сферах, представляющих военную тайну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, «на горячем» был задержан кадровый офицер спецслужбы РФ во время получения от гражданина Украины сведений, представляющих гостайну, и передачи вознаграждения в сумме 2 тыс. дол. за предоставленную информацию.

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, встреча с агентом происходила в 14 км от государственной границы. При этом меры прикрытия на другом автомобиле осуществляли еще трое офицеров ФСБ РФ, военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ) Приднестровского региона Республики Молдова.

За действиями свои подчиненных, которые прикрывали шпионскую акцию и обеспечивали безопасность разведчика, издалека наблюдал их руководитель – подполковник, начальник Отдела военной контрразведки ФСБ РФ в ОГРВ, который скрылся с места события, оставив своих подчиненных.

Во время личного осмотра задержанных, сотрудники СБУ изъяли орудия шпионской деятельности: цифровые диктофоны, вмонтированную в авторучку видеокамеру, закамуфлированный под брелок для ключей контейнер для хранения цифровых данных, в том числе с инструкциями для агента, ноутбук, флешки памяти, 2 тыс. долларов.

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, одним из доказательств того, что акцию осуществляли офицеры ФСБ РФ, является факт обнаружения на карте памяти мобильного телефона фотокопии тайной инструкции, которая регламентирует агентурную деятельность ФСБ РФ. Старший офицер спецслужбы России, как выяснилось, специально прибыл из Москвы для управления разведывательной операцией. Все задержанные российские офицеры въехали в Украину из Приднестровья.

Установлено, что несколько месяцев назад они захватили на территории Приднестровье гражданина Украины, доставили его на военную базу, где, угрожая его жизни и здоровью, а также его семьи, вынудили к сотрудничеству.

В отношении старшего офицера возбуждено уголовное дело по ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины и по решению Шевченковского райсуда Киева для него избрана мера пресечения в виде ареста. Остальные сотрудники ФСБ РФ после допросов и получения от них исчерпывающих объяснений по поводу выполнения разведзаданий во вред безопасности Украины высланы с территории нашего государства с запрещением въезда на 5 лет.

Кроме того, о произошедшем в установленном порядке проинформированы руководство ФСБ России и посольство России в Украине.