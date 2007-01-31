Лавринович изобрел политическую метеорологию

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ называет назначение Владимира ОГРЫЗКО исполняющим обязанности министра иностранных дел демонстрацией единства Президента и правительства накануне встречи Тройки ЕС-Украина.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ЛАВРИНОВИЧ высказал сегодня на брифинге в Кабмине.

«Назначение является скорее декларативным жестом, который сделан исключительно потому, что постановление об увольнении Бориса ТАРАСЮКА реализовывалось не совсем правовыми шагами, что вызвало большое удивление как в Украине, так и за ее пределами. И чтобы как-то развеять тот туман перед 6 февраля, когда должна пройти встреча Тройки, я так понимаю, что именно для этого нужна была демонстрация единства Президента и украинского правительства», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, открывая заседания правительства, сообщил, что правительство поддержало предложение Президента Украины о назначении В.ОГРЫЗКО исполняющим обязанности министра иностранных дел.

Вчера, 30 января, Борис ТАРАСЮК подал в отставку с поста министра иностранных дел.