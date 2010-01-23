Ющенко после завершения президентского срока уйдет в отпуск

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО после завершения полномочий возьмет отпуск.

Об этом глава государства заявил в эфире ток-шоу «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером.

"Прежде всего, мой план, как только мы закончим второй тур, законно изберем Президента Украины, я приведу его к инаугурации и на 10 дней я уйду в отпуск. Вместе с семьей, вместе со своими детьми", - заявил В.ЮЩЕНКО.

В то же время он отметил, что останется в политике. “Я остаюсь в политике, поскольку мне не безразлично, кто будет Президентом в этой стране, с какими ценностями, каким будет курс этого государства, смогу ли я влиять направлению через политику или опосредствовано, когда я буду возглавлять какие-то проекты, в частности, и политические. Я остаюсь в активной политической жизни страны”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Среди главных вопросов, которыми он будет заниматься в ближайшее время, Президент назвал выборы в местные органы власти и парламентские выборы в случае их объявления.

"Как я это буду делать? Очевидно, в повестке дня, как тема номер один, будут поставлены местные выборы. Второе - это выборы в Верховную Раду", - заметил В.ЮЩЕНКО.