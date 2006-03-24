Колесников хочет, чтобы Луценко ответил за оторванные ноги

Председатель Донецкого областного совета Борис КОЛЕСНИКОВ требует от заместителя генерального прокурора Украины Виктора ШОКИНА назвать причины, по которым уголовное дело против него до сих пор не закрыто. Об этом говорится в Открытом обращении Б.КОЛЕСНИКОВА к В.ШОКИНУ, текст которого передан УНИАН пресс-службой Донецкого облсовета.

«Почему уголовное дело №49-1502, возбужденное против меня, до сих пор не закрыто, если уже найдены все деньги, которые я честно и сполна заплатил мошенникам и клеветникам ПЕНЧУКАМ?», - спрашивает Б.КОЛЕСНИКОВ.

Также председатель Донецкого облсовета интересуется, почему Генпрокурора «спустила на тормозах» уголовное дело против сотрудников ОБОП, организовавших телефонный звонок о минировании плотины Киевской ГЭС, «который в целях дискредитации приписывали моим сторонниками?. Почему никто не привлечен к ответственности за кражу уголовного дела 1999 года, которое милиция прятала от следствия, поскольку оно доказывало, что Борис ПЕНЧУК не первый раз дает лживые показания?».

Кроме того, Б.КОЛЕСНИКОВ спрашивает, почему министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО до сих пор не привлечен к ответственности «за клевету об эвакуации свидетелей из Донецка, об оторванных ногах, о покушениях на жизнь и угрозах убийства, озвученную им 7 и 8 апреля с трибуны Верховной Рады?».

Б.КОЛЕСНИКОВ также требует ответа на вопрос, почему до сих пор Генпрокуратура не привлекла к уголовной ответственности сотрудников милиции «за пытки на допросах, слежку за журналистами и фабрикацию доказательств моей вины?».

Как сообщал УНИАН, Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года по уголовному делу по факту вымогательства в 2002 году акций торгового центра «Белый Лебедь» (Донецк) у экс-председателя правления торгового центра Владимира ПЕНЧУКА (отца) и экс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сына). 2 августа 2005 г. по решению Апелляционного суда Киева Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден, при этом суд взял с него подписку о невыезде. В августе Генпрокуратура завершила досудебное следствие по делу Б.КОЛЕСНИКОВА.