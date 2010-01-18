Ахметов рассказал, в чем сила и независимость Украины

Украина должна быть сильной, независимой и целостной, заявляет народный депутат Украины, бизнесмен, президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам сегодня в Донецке после того, как принял участие в голосовании на президентских выборах.

«Украина должна быть сильной, независимой и целостной. Сила - это когда нас уважают и в России, и в США, и в Европейском Союзе, - объяснил Р.АХМЕТОВ, - Независимость - это когда мы независимы от России, от США, от Европейского Союза. А целостность - это когда мы не делим страну пополам».

По его словам, чтобы Украине достичь всего этого, необходим, прежде всего, «экономический рост, создание новых рабочих мест и главное - победить бедность». «Я уверен, что после выборов победить бедность - это главный приоритет для Украины», - заключил Р.АХМЕТОВ.