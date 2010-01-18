Архиепископ угрожает Януковичу земным судом

Архиепископ Черкасский и Каневский СОФРОНИЙ (Черкасская епархия УПЦ) заявил о своем намерении обратиться в суд по поводу использования его в агитационном ролике кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА без согласия священника.

Об этом он заявил в интервью черкасской газете "Пресс-центр". По его словам, демонстрацией агитролика ему нанесен серьезный моральный ущерб. Как сказал владыка СОФРОНИЙ: "Какое кто-то имеет право без моего разрешения и ведома делать агитационный материал и показывать его на всю Украину? После просмотра этого ролика у многих создалось впечатление, что я якобы благословляю кандидата в президенты В.ЯНУКОВИЧА".

По мнению митрополита СОФРОНИЯ, этот ролик является сфабрикованным: "Лет пять назад премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ посещал наш собор, и я принимал его так, как надлежит принимать руководителя правительства – повел в храм, рассказал о соборе. Это было отснято". Митрополит Черкасский и Каневский СОФРОНИЙ подчеркнул, что церковь остается вне политики.