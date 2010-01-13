Яценюк рассказал, во сколько ему обошлась избирательная кампания
И про основные "неимоверные траты"
Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что его избирательная кампания стоила около 80 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом политик сказал сегодня на пресс-конференции.
“Если помните, я недели две назад в одной из передач сказал, что это будет около 80 млн. грн. - общий бюджет”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.
При этом он отметил, что есть смысл сравнить эти расходы с расходами других кандидатов. По словам А.ЯЦЕНЮКА, он имел в 10 раз меньше рекламы, чем все другие его основные политические оппоненты.
“Основной компонент расходов, невероятных расходов – это доступ к телевидению. Здесь возникает вообще вопрос по выборам – или ты становишься частью какого-то олигарха – тогда у тебя есть деньги и тебя показывают 24 часа на телевидении. Но тогда ты не политик, а актер. А я все же политик”, - продолжил А.ЯЦЕНЮК.