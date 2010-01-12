Тимошенко решила показать стране, что Янукович не способен держать удар

Кандидат в президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к телеканалам «Интер» и ICTV с просьбой предоставить возможность проведения теледебатов с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в прямом эфире, как это предусмотрено во всех демократических странах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге в Луцке.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она будет считать В.ЯНУКОВИЧА трусом, если он не примет ее предложение провести дебаты в прямом телевизионном эфире.

«Я хочу, чтобы правда прояснилась именно в таком диалоге. Почему-то ни ОБАМЕ, ни САРКОЗИ, ни МЕРКЕЛЬ, ни другим лидерам больших стран не пришло в голову уклоняться от дебатов. И только ЯНУКОВИЧ, который панически боится любого прямого диалога, который не знает, что ему отвечать о развитии страны в будущем, о его поступках в прошлом… Страх является главной его чертой. Я не хочу, чтобы страна, не дай Бог, имела шанс получить такого Президента, который, во-первых, является откровенным трусом, а, во-вторых, просто не понимает, что он будет делать в этой должности (Президента – УНИАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она вновь заявила о том, что приглашает В.ЯНУКОВИЧА на теледебаты. «Если он откажется, я буду считать, что он просто трус, не способный держать удар», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.