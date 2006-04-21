Одна из улиц Киева переименована на Георгия Гонгадзе
Но не Банковую, как обещали
Столичная власть дала новые названия до сих пор не названным участкам города или установила новые названия ряда уже существующих улиц.
Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации № 767 от 19 апреля 2006 года „О наименовании и переименовании улиц в г. Киеве”, сообщили УНИАН в пресс-службе администрации.
В частности, улица Машиностроительная – от улицы Вадима Гетьмана до улицы Николая Василенко – получила новое название: улица Георгия Гонгадзе.
Улица Индустриальная – от проспекта Победы до железнодорожного путепровода – переименована в улицу Вадима Гетьмана.
Бывшая улица Землячки – от улицы Лебедева-Кумача до улицы Полевой – отныне стала улицей Татьяны Яблонской (народной художницы Украины 1917-2005).
Улица-часть дороги М-03 Киев-Харьков, которая пролегла от Харьковской площади до черты города Киева, получила название Бориспольское шоссе.
Проезд улицы от проспекта Освободителей до базы отстоя пассажирских вагонов станции Киев-Днепровский Юго-Западной железной дороги в Днепровском районе назван именем Виталия Шимановского (украинского ученого, директора „Украинского научно-исследовательского и проектного института стальных конструкций”).
КГГА поручила Коммунальному предприятию „Киевжилспецэксплуатация” изготовить, а Дарницкой, Днепровской и Соломенской райгосадминистрациям, соответственно, установить на указанных домах таблички с новыми названиями улиц.
Столичная горгосадминистрация обратилась к Главному управлению МВД Украины в г. Киеве с просьбой осуществить перерегистрацию граждан согласно этому распоряжению.