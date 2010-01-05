Литвин: нам крайне важно не попасть в тень какого-то государства

Кандидат на пост Президента, Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в 2010 году во внешней политике Украина должна решить вопрос демаркации границ со странами-соседями.

Об этом он заявил во время эфира на «5-м канале».

«Мы должны окончательно решить вопрос с границами. У нас с Беларусью окончательно вопрос не решен, с Молдовой не решен, с Россией не решен. Я не говорю уже о Румынии, которая откровенно цинично заявляет почти на официальном уровне претензии на территорию Украины», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он выразил удивление по поводу того, что украинские власти никак не реагируют на эти выпады. «Ни гугу, чтобы понравиться, чтобы продемонстрировать свою европейскость. Это мелкий уровень, от которого нужно решительно отказаться», - считает Председатель ВР.

В.ЛИТВИН отметил, что в 2010 году Украина, прежде всего, должна наладить и иметь нормальные отношения со странами-соседями. По его убеждению, если мы будем иметь со странами-соседями нормальные прогнозируемые отношения, то проблемы внешние будут решаться. В то же время, добавил Председатель ВР, при налаживании отношений мы должны учитывать свои экономические интересы. “А этот экономический интерес требует от нас иметь систему прогнозируемых отношений с Россией”, - добавил В.ЛИТВИН.

Он выразил надежду, что 2010 год будет достаточно прогнозируемым во внешнеполитической сфере. По его словам, нам постоянно пытаются доказать, что внешняя политика Украины должна иметь один конкретный вектор.

“По моему глубокому убеждению, это может быть приемлемым для стран, которые находятся в “банановом” ряду. А мы же претендуем на серьезную роль, и у нас есть все основания для этого”, - добавил он.

В.ЛИТВИН считает, что Украина должна проводить диверсифицированную внешнюю политику. Кроме того, отметил он, наше государство должно на равных разговаривать с Европой, но не только с Европейским Союзом, а со всеми ключевыми игроками ЕС.

“Мы должны понять то обстоятельство, что мир возвращается к прежним временам, когда будет наличие многих центров влияния, и они будут между собой согласовывать позиции. И для того, чтобы найти между собой общее решение, эти глобальные игроки будут иметь страны, на которые будут влиять. И нам крайне важно, чтобы мы не попали в тень какого-то государства”, - добавил В.ЛИТВИН.