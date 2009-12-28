Онищук утверждает, что Пасенюк - полномочный глава ВАСУ

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК убежден, что Александр ПАСЕНЮК является полномочным председателем Высшего административного суда Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Высшего административного суда со ссылкой на Н.ОНИЩУКА.

«Я думаю, что должно быть все в порядке с руководством в том смысле, что, во-первых, Конституционный Суд признал, что Совет судей, то есть органы судейского самоуправления юрисдикции назначать судей на административные должности не должны. И если это так, то лица, которые были назначены в законный способ, продолжают исполнять свои полномочия до тех пор, пока орган, к компетенции которого будет отнесено назначение судей, не примет иного решения. Таким образом, никаких решений по ПАСЕНЮКУ не нужно. Он является полномочным председателем», – сказал министр юстиции.

Как сообщалось, процедура назначения судей на административные должности сейчас законодательно не определена, тогда как срок полномочий назначенного Президентом на должность председателя ВАСУ А.ПАСЕНЮКА истек 22 декабря этого года.

23 декабря первый заместитель председателя ВАСУ Николай СИРОШ издал приказ, которым назначил себя и.о. председателя ВАСУ.

24 декабря Конференция судей админсудов решила возложить на А.ПАСЕНЮКА исполнение обязанностей председателя ВАСУ на период с 22 декабря 2009 года до назначения председателя ВАСУ в установленном порядке.

Кроме того, 22 декабря Конституционный Суд Украины принял решение об официальном толковании положений Закона "О судебном устройстве Украины" (дело о назначении судей на административные должности), в котором определено, что Совет судей Украины не уполномочен назначать судей на административные должности, а может лишь давать рекомендации.

25 декабря, Совет судей Украины отменил решение Конференции судей административных судов о возложении обязанностей председателя Высшего административного суда Украины на Александра ПАСЕНЮКА и признал правомерным приказ о назначении и.о. председателя Николая СИРОША.