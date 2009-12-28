"Изгнанник" из ПР рассказал, после чего совершенно разочаровался в Януковиче

Бизнес-окружение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА понимает, что их спасет только Президент Янукович, поскольку, когда победит лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, то она „заберет все, что они раздерибанили”. Об этом в эфире телерадиокомпании «Крым» заявил народный депутат Украины Василий КИСЕЛЕВ.

По его словам, понимая свои нерадужные перспективы, команда В.ЮЩЕНКО активно помогает В.ЯНУКОВИЧУ.

При этом депутат подчеркнул, что через специальную следственную комиссию ВР Украины вся страна услышала, о том, что творится в Симферополе и что ждет страну в будущем. По словам В.КИСЕЛЕВА, городские власти Симферополя, представляющие Партию регионов, вместе с прокуратурой помогают представителям криминального бизнеса дерибанить крымскую столицу.

Депутат рассказал, что комиссия, изучив ситуацию на полуострове, приняла решение предложить Президенту Украины В.ЮЩЕНКО рассмотреть на заседании СНБО сложившуюся ситуацию и принять неотложные меры по наведению порядка в Крыму. Также планируется на пленарном заседании Верховной Рады Украины заслушать в январе 2010 года информацию генпрокурора, председателя СБУ и министра внутренних дел по фактам, которые изложены в отчете следственной комиссии. Кроме этого, по мнению комиссии, Инспекция госконтроля в Крыму, прокуратура Крыма, Государственная налоговая администрация обязаны принять меры по сносу самовольно построенных в Симферополе объектов и взысканию штрафов в размере 50% стоимости этих незаконно возведенных объектов.

В.КИСЕЛЕВ напомнил, что соответствующее постановление парламента поддержал 241 депутат из всех фракций, кроме Партии регионов.

В.КИСЕЛЕВ, в недавнем прошлом - близкий соратник лидера Партии регионов, также рассказал, что десятки раз встречался с В.ЯНУКОВИЧЕМ, указывая тому на проблемы в партии. «Вместо поддержки - услышал команду передать Крымскую партийную организацию человеку Анатолия ГРИЦЕНКО (председатель парламента АР Крым – УНИАН), и я понял, что криминал в Крыму победил. Я положил партбилет, но бороться не прекратил», - отметил он.

Последней каплей разочарования в В.ЯНУКОВИЧЕ, по словам Киселева, стала история с резиденцией «Межигорье». «У него же, как у бывшего премьер-министра, есть дача в Конча-Заспе. Так по какому праву он забрал себе общенародную собственность стоимостью несколько миллиардов гривень?», - заявил депутат. «Как и многие из вас, искренне считал, что две судимости Януковича - это ошибки молодости, но то, что он забрал государственную дачу «Межигорье», говорит о том, что никаких выводов из ошибок молодости он не сделал», - сожалеет В.КИСЕЛЕВ.