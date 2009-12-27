Луценко анонсировал свой звездный вертеп

Звездный вертеп «Карпатия» состоится в этом году в Яремче. Об этом сообщил лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске, который уже несколько лет подряд возглавляет звездный вертеп «Карпатия», проходивший традиционно на Прикарпатье в январе.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, основная цель такого вертепа - показать, что у нас еще есть народный дух.

«Вертеп будет, но в городе Яремче, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. – Это нужно делать, чтобы люди с востока и юга Украины вдохновились здесь аутентичной атмосферой. Это моя человеческая обязанность. Это делается для души».

Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что в Яремчу приедут много вертепов с разных регионов Украины, которые покажут свое искусство и научатся здесь новому. “Основная цель такого вертепа - показать, что народный дух у нас еще есть. Политики сменятся, а народные традиции – нет”, - прибавил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в вертепах раньше принимали участие кроме самого Ю.ЛУЦЕНКО Владимир АРЬЕВ, Давид ЖВАНИЯ, Олесь ДОНИЙ, Владимир СТРЕТОВИЧ, Богдан БЕНЮК, братья КАПРАНОВЫ и другие. Кто будет принимать участие в звездном вертепе в Яремче, лидер “Народной самообороны” не сообщил.