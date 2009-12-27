Луценко: у президента Тимошенко не будет премьер-министра

Лидер «Народной самообороны», министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что при президенте Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министра не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня в Ивано-Франковске на пресс-конференции, отвечая на вопрос: кто будет премьер-министром Украины, если Юлия ТИМОШЕНКО станет президентом страны?

«Думаю, у президента ТИМОШЕНКО не будет премьер-министра, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. – Будет исполняющий обязанности премьера Александр ТУРЧИНОВ. Также при ТИМОШЕНКО не будет ни одного заседания правительства без участия президента страны. Механизм сотрудничества правительства с президентом будет четким и понятным».

Ю.ЛУЦЕНКО уверен, что тогда смогут решать все проблемы государства. «Уже не будет такого состояния, когда президент страны вспоминает о борьбе с коррупцией за 40 дней до выборов, - заметил министр. – У ТИМОШЕНКО все получится, потому что она что декларирует, того добивается. Я этим горжусь».