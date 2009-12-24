Гриценко придумал, как удержать молодежь в селах

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО отмечает необходимость сформировать для крестьянина более эффективную аграрную политику.

Об этом он заявил в интервью газете «Сільські вісті», сообщили УНИАН в пресс-службе политика .

«В нынешнем состоянии Аграрный фонд как ключевой элемент инфраструктуры аграрного рынка не способен выполнять возложенные на него функции», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Он убежден, что залоговые и интервенционные закупки в объеме 1-2% собранного урожая не делают погоды на рынке сельхозпродукции, в то же время на фонд возложили абсолютно несвойственные для него функции: возвращения НДС зернотрейдерам, поставки минудобрений, горючего и пр.

«Государство действительно должно стать для крестьянина надежным партнером, сформировав принципиально иную, более действенную, эффективную аграрную политику. Оно должно обеспечить рентабельность, а следовательно, расширенное воспроизводство сельскохозяйственного производства», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, именно на этой основе будет осуществляться обновление техники и технологий, повышение конкурентоспособности аграрного сектора.

«Это обеспечит рост поступлений в сельские бюджеты, которые получат достаточные средства для перестройки социальной и экономической инфраструктуры. Село может и должно стать локомотивом для всей экономики Украины в условиях влияния общемирового финансово-экономического кризиса», - подчеркнул кандидат в Президенты.

Он уверен, что нужно ввести государственное регулирование рынка сельхозпродукции за счет закупки до 10% объема выращенного урожая отдельных культур.

«Государство, с одной стороны, должно создать действенную систему поддержки украинской сельхозпродукции на мировом рынке, а с другой – защитить национального производителя на внутреннем рынке, - отметил А.ГРИЦЕНКО. – Финансово-кредитные инструменты поддержки производства продовольствия должны стать эффективными, прозрачными и доступными».

Также кандидат в Президенты предлагает пересмотреть налогообложение сельхозпредприятий с учетом сезонности производства, чтобы им не приходилось выискивать средства для уплаты налогов в момент самой острой потребности в них.

«За государственные средства должна развиться инфраструктура сельского хозяйства: логистика, обслуживающие кооперативы, оптовые рынки, система страхования рисков, цен на сельскохозяйственную продукцию. Это позволит сельхозпроизводителям четко просчитывать результаты своей деятельности и контролировать риски», - считает А.ГРИЦЕНКО.

Также он отмечает необходимость стимулирования создания и перенесения в сельскую местность производств несельскохозяйственного профиля для организации новых рабочих мест.

«В развитых странах большинство новых, в том числе и высокотехнологичных, производств размешиваются именно в сельской местности. Это решит проблему занятости жителей села, молодежь будет оставаться в селах», - уверен кандидат в Президенты.