Ульянченко верит, что уже никто не побежит голосовать за пакет гречки

Председатель президентского Секретариата Вера Ульянченко убеждена, что избирателей уже не соблазнить ни сотней гривен, ни пакетом гречки.

Как сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко, в интервью газете «Вісті Придніпров’я» Ульянченко сказала: «Я считаю, что эти выборы будут особенными. Ведь избиратели сегодня более ответствены и, что не менее важно, раскованные. Люди начали понимать и пользоваться свободой слова и выбора. Никто уже не побежит голосовать за 100 гривен или за пакет гречки. Избиратели следят за обещаниями».

Голова политсовета «Нашей Украины» отметила, что «коалиция хочет, чтобы волеизъявление прошло под аккомпанемент нестабильности и хаоса». «Кроме того, БЮТ и Партия регионов стремятся провести выборы «втемную». Сейчас под угрозой даже финансирование выборов. И все это так потому, что нет нормального закона о выборах, который был бы гарантией честности и законности», - отметила глава СП.

При этом она отметила, что «Виктор Ющенко сегодня стоит в стороне политики». «И он единственный, кто заботится не о своих шкурных интересах и не пытается подкупить избирателя пустыми обещаниями», - отметила Ульянченко.

«Президент - государственник, он заботится о перспективах Украины, как европейской страны с большим демократическим будущим», - подчеркнула Ульянченко. Она отметила, что, возможно, самое главное достижение Ющенко - это свобода и демократия. «Люди перестали жить в страхе, который прививали нашему народу еще со времен Голодомора. Больше 70 лет люди боялись сказать правду, поделиться своим горем. А горя Голодомор натворил достаточно много, сломав десятки миллионов человеческих судеб. Вот почему люди боялись. Но сейчас все иначе. Граждане ценят то, что имеют», - отметила Глава СП.

В то же время она отметила, что политика национального возрождения, утверждения Украинского государства достигает своего результата. «Я думаю, люди понимают, что построить нормальное государство нельзя, если целью ставить просто материальные блага. Тогда у тебя отнимут и их, и свободу, демократию и равенство. Кое-кто думает, вот мы получили, что хотели, и все. Но это не так. Демократию нужно защищать, тем более в наших условиях», - отметила нашеукраинка.