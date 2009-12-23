Ющенко: за кого будуте голосовать - это ваше дело

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО категорически отвергает обвинения в использовании им административного ресурса во время ведения избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

Говоря о своих встречах и региональных поездках, Президент подчеркнул, что не агитирует за себя.

«Я ни одного слова в своей речи, а я их провожу 4-5 в день с дипломатическим корпусом, студентами… Я Президент этой страны, простите, мне никто не будет указывать, с кем и когда мне встречаться», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что во время своих встреч с людьми преследует единственную цель – убедить их в необходимости разобраться в ценностях, которые они поддерживают, разобраться, в чем суть президентских выборов 2010 года.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что когда люди будут понимать эти вещи, они могут идти на избирательные участки и голосовать за того, за кого захотят.

«Знаете, я с подносом у вас не стою под квартирой со своей кандидатурой – у меня есть честь, но я хочу сказать одно: ваш выбор должен быть самим величественным, а за кого вы будете голосовать - это ваше дело», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства привел пример, что в Крыму наименьшее количество его агитационных плакатов.

«Я хочу вам сказать, уважаемые: выборы Президента - не моя проблема, это ваша проблема, персональная проблема, я у вас ничего не прошу, я вам ничего не должен, я являюсь таким же достойным гражданином Украины и считаю, что я хожу на свою работу и имею честь за нее отвечать, и я горжусь тем, что я сделал», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, он пообещал, что завтра до 12 часов публично обнародует информацию об источниках наполнения и расходах его избирательного фонда. «Не на того напали», - сказал В.ЮЩЕНКО, отвечая на вопрос, все ли кандидаты в Президенты сегодня скрывают размеры своих избирательных фондов.