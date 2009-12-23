Ющенко о Януковиче, русском языке и принадлежности Крыма

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет спекуляциями обещания лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА сделать русский язык вторым государственным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Симферополе во время встречи с представителями интеллигенции Крыма.

«У меня вопрос, Виктор Федорович: если ты убежден, что это является ответом на твою политическую позицию, почему за 5 лет крупнейшая фракция парламента, плюс коммунисты, плюс команда ЛИТВИНА так и не поставили этот вопрос в парламенте и не решили за 5 секунд?» - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он поставил еще один риторический вопрос В.ЯНУКОВИЧУ: где его последовательность в этом вопросе и почему тема второго государственного языка возникает лишь накануне выборов?

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что «ЯНУКОВИЧ не является лидером этого вопроса, и никогда не будет».

Президент заметил, что для становления Украинского государства должен быть один государственный язык - украинский, но он ничего не имеет против, чтобы люди общались в повседневной жизни на русском, чтобы знали много других языков.

«Убежден, что рано или поздно украинцы найдут способ быть украинцами, и будут обязательно знать государственный язык», - заметил В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, в ходе своего общения с интеллигенцией Крыма он подчеркнул, что для него никогда не стоял вопрос принадлежности Крыма. «Крым - украинский», - отметил В.ЮЩЕНКО.