Гриценко обещает поставить олигархов в жесткие рамки

Кандидат в президенты Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что на посту главы государства поставит олигархов в жесткие рамки и заставит их платить налоги в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил сегодня в Чернигове.

«С олигархами не нужно бороться. Их нужно просто поставить в рамки», - сказал кандидат.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что после победы на президентских выборах намерен предложить жесткие, однако прозрачные правила игры для представителей крупного бизнеса, так называемых олигархов.

«Олигархи – это люди, которые имеют миллиарды средств, владеют заводами и недвижимостью не только в Украине, но и за ее границами. Имеют яхты, самолеты. Контролируют политику некоторых средств массовой информации. Соответственно, хотят влиять и на государственную политику. Я им этого не позволю», - отметил кандидат в президенты.

При этом А.ГРИЦЕНКО высказался против враждебного отношения к олигархам, ведь, по его словам, они, как и представители среднего и малого бизнеса, создают рабочие места.

«Главная задача – создать условия для развития отечественного бизнеса, в то же время заставив его платить налоги в Украине и придерживаться интересов государства», - отметил он и добавил, что «при Гриценко-президенте олигархи не будут бегать на Банковую чаще министров».

Политик также подчеркнул, что в 2005 году новоизбранный Президент Виктор ЮЩЕНКО имел возможность установить честные отношения с крупным бизнесом, поставить его в рамки.

«Это было время, когда все олигархи бежали из страны и, сидя за рубежом, думали: посадят всех или через одного, отберут всю собственность или что-то оставят», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он считает, что Президент В.ЮЩЕНКО тогда не предпринял никаких необходимых шагов по очистке государства от влияния олигархических кланов, а затем позволил им через различные благотворительные проекты снова проникнуть во власть. «Вскоре вообще начал раздавать ордена», - отметил кандидат в президенты.

Он подчеркнул важность «проведения четкой линии между властью и бизнесом».

«С олигархами не нужно играться, их нужно ставить в жесткие рамки. И если олигархи будут их придерживаться, государство должно всячески содействовать развитию их бизнеса, в том числе – на внешних рынках», - убежден А.ГРИЦЕНКО.

В качестве примера, он вспомнил, что, когда был министром обороны, заставил олигархов доплатить в бюджет ведомства значительные средства по договорам передачи земель, заключенным еще при предыдущих руководителях Минобороны, поскольку цены, по которым они получили собственность, были занижены.

«Те, кто не хотели платить, судятся до сих пор. Те, кто заплатили, честно получили свою собственность и могут жить спокойно. А на средства, полученные от доплат олигархов, Министерство обороны построило в 2005 году в 2,7 раз больше жилья, чем в 2004», - заявил А.ГРИЦЕНКО.