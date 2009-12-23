Ющенко считает, что НАТО - это «как в четырех мушкетерах»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что ответ на вопрос о сохранении независимости Украины находится исключительно в европейской коллективной безопасности.

Об этом он сказал, выступая на Конгрессе украинской интеллигенции в Крыму, сообщает официальный сайт кандидата в президенты В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что все страны Европы согласны, что «наилучшая политика безопасности – это политика коллективного характера, независимо от того, есть ли у тебя ядерная бомба, как у Британии или Франции, или у тебя есть мощная, наиболее модернизированная европейская армия, когда мы говорим о Германии».

В.ЮЩЕНКО отметил: «У НАТО нет войска. Нет самолетов, нет танков, нет лодок, нет кораблей. НАТО не имеет своего солдата». «Это политический клуб, в котором собираются лидеры стран НАТО. Все», - сказал Президент.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что сила НАТО заключается в одном: европейская политика безопасности или для всех, или ни для кого. «Это как в четырех мушкетерах, когда мы аплодировали тем ребятам, которые говорили: "Один за всех и все за одного», - добавил Президент.

«Если возникает угроза твоей независимости – это угроза для всех нас. Ты не один – вот и все», - заметил В.ЮЩЕНКО.

В то же время глава государства обратил внимание, что закон об основах политики безопасности Украины предусматривает членство в НАТО. «Закон четок и ясен. Вопрос интеграции в европейскую коллективную безопасность – это не предмет указа Президента, это предмет желания каждого сердца», - добавил он и сообщил, что 5 лет назад эту инициативу поддерживали 14%, сейчас – 33%, а оппонентов – 27% граждан.

Также Президент остановился на вопросе выведения Черноморского флота РФ из Севастополя. Он акцентировал, что Конституция запрещает размещение военных баз, самолетов на территории Украины. «Украине не нужна милитаристская политика», - отметил Президент. В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что российская сторона выполнит соглашение о выведении Черноморского флота из Украины.