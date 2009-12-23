ЦИК всем, кому могла, написала, что денег на выборы нет

Центральная избирательная комиссия обязала Министерство финансов Украины и Государственное казначейство до 24 декабря перечислить на счет ЦИК средства на подготовку и проведение президентских выборов на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление ЦИК приняла сегодня на заседании.

«Дальнейшее промедление с финансированием выборов Президента может повлечь нарушение избирательных прав граждан Украины и помешать их осуществлению», - сказал докладчик по этому вопросу, член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, по закону о Центральной избирательной комиссии, решение принято в пределах полномочий комиссии для исполнения, в частности, органами исполнительной власти, их должностными и служебными лицами, предприятиями и организациями всех форм собственности.

Как сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ, на подготовку и проведение президентских выборов на 2009 год нужно 195 млн. 184 тыс. 370 грн., но по состоянию на 23 декабря на счету ЦИК есть лишь 1 млн. 90 тыс. 500 грн., что составляет лишь 0,6% от необходимой суммы.

ЦИК обратил внимание на персональную ответственность должностных лиц Государственного казначейства и Министерства финансов за невыполнение решения Центризбиркома, а также за препятствование осуществлению избирательных прав граждан Украины.

Копия постановления направлена Президенту Украины, Кабинету министров, Верховной Раде, Министерству финансов, Государственному казначейству и Генеральной прокуратуре Украины.

При этом председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ отметил, что это постановление не должно восприниматься как «крик души».