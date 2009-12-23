Кому усложнит жизнь запрет НБУ на валютные кредиты

Запрет Национального банка Украины на валютное кредитование физических лиц усложнит жизнь не банкирам, а клиентам банков.

Такое мнение высказали финансовые эксперты в опросе, проведенном Институтом Горшенина. (УНИАН: Нацбанк Украины запретил выдавать кредиты в иностранной валюте физическим лицам, в том числе «овердрафт» (кредит, которым может воспользоваться заёмщик, у которого появляется вре́менная потребность в денежных средствах) по карточному счету, до 1 января 2011 года, в связи со вступлением в действие Закона №1533-VI.)

Народный депутат от фракции БЮТ, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности Юрий ПОЛУНЕЕВ, являющийся автором данной законодательной инициативы, отметил, что закон рассчитан «на постепенное удаление из нашей жизни такого феномена как долларизация». «Зло этого явления очевидно, поскольку доходы граждане получают в национальной валюте, а она может быть нестабильна, курс ее может меняться - кризис показал. Поэтому цель закона – создать условия для постепенного перехода на кредитование физических лиц, я подчеркиваю - физических лиц, на территории Украины украинскими банками исключительно в национальной валюте», - сказал Ю.ПОЛУНЕЕВ. По его мнению, этот запрет никак не повлияет на возможность рассчитываться карточками за границей. «Поскольку в Украине отсутствует кредитная карточка как феномен. У нас существуют карточки, выдаваемые банками, которые привязаны к остаткам на текущих счетах. В пределах этих остатков граждане могут пользоваться карточками в соответствии с теми условиями договора об открытии счета и использовании карточки, которые они заключили с коммерческими банками. Я лично считаю, что, несмотря на то, что данный мораторий может вызвать определенные проблемы и сложности, в среднесрочной и долгосрочной перспективе это приведет к постепенному уменьшению, а затем и исчезновению феномена долларизации», - отметил народный депутат.

Глава правления «Укрсоцбанка» Борис ТИМОНЬКИН считает, что данный запрет Национального банка ничего особенного не даст. «Это некая формальная вычитка в соответствии с принятым законом. Наверное, можно было бы говорить о том, что, поскольку это ранее подписанные договора, то они уже действуют до конца своего срока», - отметил Б.ТИМОНЬКИН. По его мнению, принятый закон и запрет Нацбанка усложнит жизнь, скорее, клиентам банков, нежели банкирам.

Директор фирмы «Правовой консалтинг и практика» адвокат Вера КРАТ отметила, что закон о запрете кредитования физических лиц в иностранной валюте нужно было принять еще пару лет назад, когда люди массово брали валютные кредиты. «Сейчас хотят приостановить валютное кредитование, чтобы это не влияло на платежеспособность заемщиков. Потому что товар приобретается в Украине за национальную валюту, а долги по этим товарам у заемщиков остаются в иностранной валюте. То есть валютный риск несет заемщик. Но поскольку люди это все не просчитывают, то решили, что в этом случае пусть не будет валютного риска», - сказала В.КРАТ.

По ее мнению, Национальный банк в данном случае вмешивается в договорные отношения между банком и клиентом. «Если договора заключаются сейчас, то банки не имеют права оказать такую услугу. В этом плане я нарушений особо не вижу: человек может взять кредит в валюте Украины и приобрести другую валюту по обменному курсу. Но если же договора на предоставление кредита в иностранной валюте были заключены ранее, то, я считаю, что таким разъяснением Нацбанк вмешивается в договорные отношения между банком и физическим лицом, которое заключило с банком договор об обслуживании счета с предоставлением овердрафта», - объяснила адвокат. В.КРАТ считает, что банки, имея такое разъяснение Нацбанка, ни в коем случае не будут позволять пользоваться овердрафтом в иностранной валюте физическим лицам. «Они с Национальным банком не будут воевать, поскольку есть серьезные санкции за нарушение валютного законодательства для банков. Ну а физическим лицам, если у них заключены договора с банками, можно предъявлять иски о неисполнении банками договорных обязательств о предоставлении овердрафта. Но я сейчас не вижу, что это можно решить кому-то отдельно с банком», - сказала В.КРАТ.

Финансовый консультант Всемирного банка в регионе Европа и Центральная Азия Анжела ПРИГОЖИНА пояснила, что в большинстве стран мира действительно есть запреты на кредитование физических лиц в другой, кроме национальной, валюте. «Особенно в странах с переходной экономикой для заемщиков, которые не умеют управлять валютными рисками, национальное законодательство предусматривает выдачу кредитов только в национальной валюте. Кроме тех случаев, когда речь идет о каких-то потребностях: учеба, лечение или трэвел, - отметила консультант. - С точки зрения трэвел, во всем мире, безусловно, распространены кредитные карточки, и сегодняшний уровень развития банковских услуг предусматривает возможность овердрафта. В Украине до недавнего времени существовало два вида кредитных карточек: депозитная кредитная карточка, где с одной стороны, вроде, кладешь депозит в банке на соответствующую сумму и под эту сумму ты можешь затем пользоваться кредитной карточкой, выбирать эту сумму во время зарубежной поездки. И была классическая кредитная карточка, когда не нужен депозит. Кредитная карточка обеспечивается будущими поступлениями в виде зарплаты или какими-то другими договоренностями. За рубежом такие инструментарии развиты достаточно активно». В то же время, сказала А.ПРИГОЖИНА, ограничения на овердрафт в иностранной валюте по карточному счету неразумны.

«Безусловно, этот вид ограничений создает дискомфорт для большинства туристов и людей, которые ездят за рубеж. Думаю, что все-таки нужно в будущем снимать ограничение по кредитным карточкам. Если эти ограничения введены с целью контроля оттока валюты за рубеж, то при наличии лимита по одной кредитной карточке в размере 5-7 тыс. грн. - средняя сумма в Украине - смешно говорить о том, что через подобные кредитные карточки будет нелегальный отток валюты за рубеж», - полагает А.ПРИГОЖИНА. По ее мнению, наличие кредитных карточек наоборот снижает немедленный спрос на наличную валюту. «Если человек собирается за рубеж, зачем ему покупать в обменнике сегодня 10 тысяч долларов, если у него есть кредитная карточка, которой он в любой момент может воспользоваться? На мой взгляд, карточка как инструмент является очень эффективным способом борьбы с долларизацией в Украине, и будет все-таки снижать спрос на наличную валюту», - сказала финансовый консультант.