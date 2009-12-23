В Киевгорстрое сменился президент

Акционеры АО ХК “Киевгорстрой” избрали нового президента компании. Им стал Василий МОЖАР, занимавший до сих пор должность первого вице-президента Киевгорстроя. Как сообщили УНИАН в холдинговой компании, 23 декабря состоялись внеочередное общее собрание ее акционеров. Собрание созвано в связи с принятием Верховной Радой новой редакции Закона Украины «Об акционерных обществах» и необходимостью пересмотра из-за этого внутренней нормативной документации холдинга.

Кроме этого, акционеры сформировали руководящий орган АО. Почетным президентом остается народный депутат, Герой Украины Владимир ПОЛЯЧЕНКО, председателем правления, президентом АО ХК «Киевгорстрой» стал В.МОЖАР, члены правления переизбраны на следующий срок в том же составе.

Как сообщили в Киевгорстрое, В.МОЖАР обладает 30-летним опытом работы в строительной отрасли, свою карьеру в АО ХК «Киевгорстрой» начал еще во времена, когда непосредственное руководство компанией осуществлял В.ПОЛЯЧЕНКО.

Сам В.МОЖАР так прокомментировал УНИАН свое назначение: «Я буду продолжать воплощать в жизнь текущую стратегию развития холдинга. Главная наша цель в следующем году – обеспечить стабильную работу на рынке доступного жилья. Основные свои задания видим в удовлетворении потребностей наших инвесторов, увеличении объемов строительства, своевременном завершении начатых объектов. Кроме того, понимая важное значение Евро-2012 для Украины в целом и Киева, в частности, будем уделять особое внимание строительству объектов по программе подготовки Украины к этому международному турниру – речь идет как о НСК «Олимпийский», так, возможно, и о других проектах».

По мнению директора Центра системной аналитики и прогностики Андрея КОНДРАТЕНКО, такая позицию новоизбранного председателя свидетельствует о сохранении влияния В.ПОЛЯЧЕНКО на деятельность этой структуры. «Фактически речь идет не о назначении полноправного первого лица компании, а о замене очередного операционного менеджера, – сказал он в интервью УНИАН. – Потому ожидать революционных изменений в политике холдинга и механизме его работы не стоит».

В то же время предыдущий председатель правления ХК «Киевгорстрой», Герой Украины Петр ШИЛЮК, считает эксперт, имеет серьезные карьерные перспективы. Его профессиональный опыт, в том числе касающийся организации работ по реконструкции НСК «Олимпийский», позволяет экс-председателю правления холдинга претендовать на высокие должности в государственном аппарате. Как считает А.КОНДРАТЕНКО, с учетом хороших взаимоотношений прежнего председателя Киевгорстроя с президентом Федерации футбола Украины Григорием СУРКИСОМ и актуальности крупных общенациональных инфраструктурных проектов по подготовке до Евро-2012, можно уверенно ожидать, что мы еще увидим господина П.ШИЛЮКА на высшей ступени государственной власти».