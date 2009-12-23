Яценюк про ВР: это - не парламент, это - ЗАО, точнее хунта

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что досрочные парламентские каникулы не отразятся на жизни страны, ведь «Верховная Рада и так не работает».

Об этом он сказал на пресс-конференции в Ривне, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

Комментируя сегодняшнее решение парламента, согласно которому депутаты соберутся на пленарное заседание уже после первого тура выборов Президента - 19 января, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Я не вижу никакой трагедии в том, что парламент ушел в отпуск, потому что он из него не выходил».

По его словам, о работе парламента нужно судить не по «статистике принятия законов, а по эффективности этих законов».

Кандидат в президенты отметил: «Нет ни одного положительного результата ни от работы парламента, ни от работы правительства». По его словам, принятие так называемого антикризисного пакета еще больше углубило кризис. А.ЯЦЕНЮК отметил, что до сих пор не принят бюджет на 2010 год, а принятие закона, который должен способствовать борьбе с коррупцией, «ни что иное, как имитация борьбы с коррупцией».

Как подчеркнул А.ЯЦЕНЮК, парламент не рассмотрел ни одного из законопроектов, которые он внес в Верховную Раду. По его словам, депутаты так и не приняли постановление о введении в действие системы голосования «Рада-3», которая обязывала бы депутатов голосовать лично, хотя он дважды вносил этот вопрос на рассмотрение.

Он сообщил, что внес законопроект о государственной монополии на рынке природного газа, «чтобы ТИМОШЕНКО не дарила российскому «Газпрому» украинский газовый рынок», но даже профильный парламентский комитет его не рассмотрел.

Также, по словам А.ЯЦЕНЮКА, не рассмотрен законопроект о создании Национального антикоррупционного комитета, а также парламент не рассмотрел вопрос о возвращении к рассмотрению вопроса об отмене депутатской неприкосновенности. «Вместо этого рассказывали украинцам, что опять нужно целый год ждать для того, чтобы якобы снять неприкосновенность с Президента, судей, депутатов», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что поэтому и не видит «трагедии в том, что этот парламент не работает, потому что это не парламент, это - закрытое акционерное общество, а точнее, хунта, которая должна быть распущена на конституционных основаниях».

По его мнению, «в Украине должен быть новый парламент, избранный по новой избирательной системе, где голосование происходит за депутата, который представляет регион и соответствующую партию».